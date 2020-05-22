Вассерман рассказал о рассекреченном разговоре Порошенко и Байдена

Ни о какой незалежности Украины нет и речи, она находится на ручном управлении Соединенных Штатов Америки и все, что там происходит, делается под непосредственным контролем вашингтонских чиновников.

Об этом в пятницу пишет российский журналист, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман, мнение которого приводит на своем сайте телеканал РЕН.тв.

Таким образом Вассерман прокомментировал опубликованную на этой неделе депутатом Верховной Рады Андреем Деркачем запись телефонных бесед бывшего президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

По словам политического консультанта, последним самостоятельным решением президента Украины было решение Виктора Януковича о бегстве из этой страны, все остальное там делается по указке чиновников из Вашингтона.

«Но особо талантливые оппозиционеры не только ставили эти факты под сомнение, но еще и спорили: мол, как вы вообще себе представляете управление целой страной из-за океана. А вот как! Порошенко заискивающе, как провинившийся слуга, отчитывается перед Байденом о выполненных приказах», — напоминает эксперт.

На опубликованных записях Порошенко рассказывает Байдену, что генпрокурор Виктор Шокин, расследовавший факты коррупции с участием сыновей самого Байдена и Джима Керри (в те времена госсекретаря США), уволен по его приказу. В ответ на это Штаты разрешили Международному валютному фонду (МФВ) выдать Украине еще один кредит в миллиард долларов, который затем был отмыт через предприятия Порошенко.

«Открытым текстом повторяю: за миллиард долларов взятки, причем в виде кредита, то есть из кармана самих граждан Украины, Порошенко увольняет ни в чем не провинившегося прокурора, кладет под сукно его расследование о коррупции в семье Байдена, — подчеркивает Вассерман. — И самое интересное: просит прислать из СГА кураторов в силовые ведомства — прежде всего генеральную прокуратуру. А то вдруг еще такой Шокин появится»?

О какой же независимости Украины может идти речь, отмечает политолог, если страной так управляют? За что майданные победители навешивали друг на друга медальки «за защиту независимости»? По его словам, США захватили Украины «по африканскому типу», то есть, когда колонизаторы воспринимают местное население, как животных, и с их жизнями, и с их богатством поступают соответствующим образом, а местным царькам за это разрешают есть человечину.

В ходе разговоров Порошенко с Байденом, записи которых опубликовал Деркач, президент Украины докладывает о повышении цен на медицинские услуги и лекарства, а также о повышении коммунальных тарифов. При этом выясняется, что он перестарался – требование МВФ заключалось в том, чтобы три четверти оплаты граждан по коммунальным тарифам шли не через бюджет, а напрямую, но Верховный совет постановил, что напрямую будет идти вся оплата. За это Байден и наградил Порошенко разрешением МВФ на очередной кредит в миллиард долларов.

Но все кредиты нужно будет вернуть с процентами, напоминает политолог. То есть сами украинцы заплатят за то, что Порошенко загнал их за порог бедности

«Но и это еще не все. Байден открытым текстом приказывал Порошенко, кому из депутатов сколько заплатить при принятии ключевых законов. В частности, особо щедро проплачена фракция «Самопоміч», основанная мэром Львова Садовым. Такие крайние нациестроители, что на их фоне даже порошенковцы выглядят почти мирными», — добавляет Вассерман.

Сейчас, по его словам, депутаты этой фракции распределились в новом составе Верховного совета между «Слугой народа» Зеленского и «Голосом» Вакарчука.

«Открытым текстом спрашиваю: кто там еще говорит, что на Украине нацистов нет? Но многим махинациям Порошенко мешали даже такие оппоненты. Он жаловался на них смотрящему – Байдену – и просил нажать на них – внимание! – через американское посольство, — напоминает Вассерман. — То есть и они – грантососы и представляют в парламенте не интересы народа, а тех, кто платит им небольшие в общем подачки».

В заключение политолог отмечает, что все эти деятели так же ведут себя и при Зеленском, разве что поменялось имя американского смотрящего, но тон разговора с ним украинских властей остался таким же заискивающим, и они все так же вгоняют страну все глубже в долги.