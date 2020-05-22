Суд обязал LG выплатить более 2 млн рублей за пожар в московской квартире

Иск жительницы Москвы к компании LG Electronics Rus, продавшей неисправный "умный" холодильник, был удовлетворен Люблинским районным судом.

Согласно материалам дела, холодильник LG самостоятельно перевелся в аварийный режим работы, от теплого выхлопа компрессора загорелись обои, и в квартире произошел пожар. Хозяйка Светлана Камышева сначала хотела решить вопрос мирным путем, но производитель бытовой техники отказался возмещать ущерб.

В итоге вынесен вердикт в пользу пострадавшей женщины: сумма ущерба (в размере 1 млн 404 тысяч рублей), компенсация морального вреда (60 тысяч), штраф на основании закона о защите прав потребителей (732 тысячи), а также судебные расходы по оплате государственной пошлины (9 тысяч). Представители ответчика обжаловали данное решение, продолжая настаивать, что в пожаре виноват не холодильник, а неисправная проводка.