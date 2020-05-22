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12:40   22 Мая 2020
Общество

Госдума РФ приняла закон об увеличении ежемесячных выплат по уходу за детьми

Госдума РФ приняла закон об увеличении ежемесячных выплат по уходу за детьми

Государственная дума России приняла закон, который с начала лета увеличивает размеры ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан. Об этом журналистам сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В настоящий момент минимальное пособие на первого ребенка составляет 1,5 тысячи рублей, на последующих — 3 тыс. рублей. Новый закон увеличит обе выплаты до 6752 рублей, пишут РИА Новости.

Более того, максимальная сумма пособия по уходу за ребенком повышается до 13 504 рублей.

Уточняется также, что сейчас многие россияне оказались в сложном положении из-за пандемии коронавируса. Поэтому материальная помощь семьям с детьми от государства будет защищена от списания кредиторам.

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Автор: Илья Романович
#россия #общество #госдума рф

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