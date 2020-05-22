Госдума одобрила инициативу распространить господдержку на точки реализации алкоголя

Меры поддержки предприятий малого и среднего бизнеса могут быть распространены на компании, которые занимаются реализацией подакцизных товаров, в том числе алкогольной продукции. Инициативу о расширении льгот одобрили в Госдуме.

Принятый механизм поддержки субъектов сферы МСП планируется распространить на организации, которые ранее не могли получить от государства материальную помощь. Речь идет о компаниях, занимающихся реализацией подакцизных товаров, к примеру, алкоголя. Депутаты Государственной думы положительно оценили представленную инициативу и разрешили ее введение, пишет РИА Новости.

Теперь обратиться за помощью в связи с финансовыми трудностями смогут заведения общественного питания, имеющие лицензию на продажу алкогольной продукции. В период пандемии коронавирусной инфекции они, как и прочие организации, несут убытки из-за вынужденной приостановки деятельности. Предложение распространить льготный механизм на сферу было представлено в начале мая Минэкономразвития РФ.