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12:40   22 Мая 2020
Экономика

Госдума одобрила инициативу распространить господдержку на точки реализации алкоголя

Госдума одобрила инициативу распространить господдержку на точки реализации алкоголя

Меры поддержки предприятий малого и среднего бизнеса могут быть распространены на компании, которые занимаются реализацией подакцизных товаров, в том числе алкогольной продукции. Инициативу о расширении льгот одобрили в Госдуме.

Принятый механизм поддержки субъектов сферы МСП планируется распространить на организации, которые ранее не могли получить от государства материальную помощь. Речь идет о компаниях, занимающихся реализацией подакцизных товаров, к примеру, алкоголя. Депутаты Государственной думы положительно оценили представленную инициативу и разрешили ее введение, пишет РИА Новости.

Теперь обратиться за помощью в связи с финансовыми трудностями смогут заведения общественного питания, имеющие лицензию на продажу алкогольной продукции. В период пандемии коронавирусной инфекции они, как и прочие организации, несут убытки из-за вынужденной приостановки деятельности. Предложение распространить льготный механизм на сферу было представлено в начале мая Минэкономразвития РФ.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #госдума #алкоголь #акцизы #поддержка бизнеса

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