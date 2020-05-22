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12:39   22 Мая 2020
Политика

Правительство РФ приняло закон о развитии экономики во время COVID-19

Правительство РФ приняло закон о развитии экономики во время COVID-19

Государственная дума РФ приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Документ направлен на обеспечение устойчивости экономической области, а также предотвращение последствий COVID-19.

Госдума также приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому, минимальный размер пособия на первого ребенка в возрасте до полутора лет теперь будет составлять 6752 рубля. 

Правительство ранее утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми от трех до шестнадцати лет в размере десяти тысяч рублей в качестве поддержки особенно пострадавших от COVID-19 категорий населения. Заявки на выплаты принимаются на порте "Госуслуги".

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Автор: Руслан Неглинный
#экономика #госдума рф #COVID-19

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