Правительство РФ приняло закон о развитии экономики во время COVID-19

Государственная дума РФ приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Документ направлен на обеспечение устойчивости экономической области, а также предотвращение последствий COVID-19.

Госдума также приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому, минимальный размер пособия на первого ребенка в возрасте до полутора лет теперь будет составлять 6752 рубля.

Правительство ранее утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми от трех до шестнадцати лет в размере десяти тысяч рублей в качестве поддержки особенно пострадавших от COVID-19 категорий населения. Заявки на выплаты принимаются на порте "Госуслуги".