ФСИН винит France 24 в дезинформации о бунте в иркутской ИК

Управление Федеральной службы исполнения наказаний Иркутской области уличило журналистов телеканала France 24 в распространении фейка относительно бунта в исправительной колонии в городе Ангарске. Зарубежное СМИ выпустило предвзятый репортаж.

Руководство УФСИН Иркутской области выступило с обвинением в адрес телеканала France24, который ранее отметился репортажем о бунте в исправительной колонии в Ангарске. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

По информации источника, 20 мая France24 распространил телесюжет, в котором журналисты сделали основной упор на то, что их не пустили на территорию ангарского СИЗО. Репортаж основывался на данных неких "граждан, заинтересованных в дестабилизации обстановки в учреждениях УИС".

Во ФСИН расценили сюжет французского СМИ как провокацию, направленную на дестабилизацию социальной обстановки в России в целом. Ведомство уточнило, что доступ на территорию ИК-15 ограничен только из-за существующей угрозы коронавируса. Домыслы о том, что к заключенным якобы не допускают адвокатов, а родственники "вообще не имеют представления об их состоянии и местонахождении", — безосновательны.

Апрельский бунт заключенных в ангарской ИК-15 мог произойти совсем не случайно. По сведениям Nation News, информацию об инциденте активно распространял бежавший за границу "правозащитник" Святослав Хроменков, уличенный в связи со скандальными западными фондами.