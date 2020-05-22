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12:15   22 Мая 2020
Армия

"Юнармия" уже пять лет воспитывает сильных духом российских подростков

"Юнармия" уже пять лет воспитывает сильных духом российских подростков

Отпраздновать пять лет с момента создания готовится на следующей неделе движение "Юнармия". Сейчас оно насчитывает более 700 тыс. российских детей и подростков.

Вступлению в "Юнармию" не помешала даже пандемия. Разработанный в главном штабе движения новый порядок вступления позволил школьникам из Ингушетии стать первыми юнармейцами, присоединившимся по видеосвязи. Дети и подростки вступают в "Юнармию" добровольно и по разным причинам: кто-то готовится к началу военной карьеры, кого-то привлекают отзывы друзей, одетых в красивую форму, сообщает Федеральное агентство новостей.

Юнармейцам устраивают тематические мероприятия, соревнования, походы и экспедиции. Как юноши, так и девушки получают возможность заниматься спортом на базе ЦСКА и ДОСААФ. Помимо этого, дети могут провести лето в "Орленке" или "Артеке". Таким образом подростки становятся образованнее, выносливее, дружнее и патриотичнее. Юнармейцев обучают ухаживать за мемориалами и обелисками, нести ваху у Вечного огня, оказывать первую помощь.

Ряды "Юнармии" преображают ребят с того момента, как новоприбывшие получают свою стильную форму, которая тут же делает из непослушного юнца с ветром в голове рассудительного и сильного взрослого, не боящегося новых вызовов, уважающего старших, любящего свою страну и ее историю. 

Комплект формы состоит из удобных поло, футболок, толстовок, тактических брюк, шорт, курток, берцов, беретов, кроссовок и аксессуаров. Отдельно можно приобрести нашивки и шевроны. Вся одежда продается на сайте юнармейцы.рф. Первой ее начала производить компания "Магазин АР Петроградская". До 5 июня на весь ассортимент действует скидка 30% по промокоду "Мы победим!".

Участники движения "Юнармия" в подмосковном Подольске минувшей зимой торжественно открыли панораму в честь городов-героев. Мероприятие прошло в детском саду №67 "Ивушка". Юнармейцы также побеседовали с воспитанниками учреждения о патриотизме и показали, как умеют собирать и разбирать автомат Калашникова.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #юнармия #одежда #патриотизм

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