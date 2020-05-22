Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Госдума РФ приняла закон об увеличении ежемесячных выплат по уходу за детьми

Госдума РФ приняла закон об увеличении ежемесячных выплат по уходу за детьми

 Российские ученые проверили на себе эффективность новой вакцины от коронавируса

Российские ученые проверили на себе эффективность новой вакцины от коронавируса
Жириновский объявил об участии в президентских выборах в 2024 году

Жириновский объявил об участии в президентских выборах в 2024 году

 Суд обязал LG выплатить более 2 млн рублей за пожар в московской квартире

Суд обязал LG выплатить более 2 млн рублей за пожар в московской квартире
Баранец прокомментировал публикацию Times о крушении MH17

Баранец прокомментировал публикацию Times о крушении MH17

 Выход США из Договора по открытому небу предвещает бурю инфовойны

Выход США из Договора по открытому небу предвещает бурю инфовойны
Госдума РФ приняла закон об увеличении ежемесячных выплат по уходу за детьми

Госдума РФ приняла закон об увеличении ежемесячных выплат по уходу за детьми

 Российские ученые проверили на себе эффективность новой вакцины от коронавируса

Российские ученые проверили на себе эффективность новой вакцины от коронавируса
Жириновский объявил об участии в президентских выборах в 2024 году

Жириновский объявил об участии в президентских выборах в 2024 году

 Суд обязал LG выплатить более 2 млн рублей за пожар в московской квартире

Суд обязал LG выплатить более 2 млн рублей за пожар в московской квартире
Баранец прокомментировал публикацию Times о крушении MH17

Баранец прокомментировал публикацию Times о крушении MH17

 Выход США из Договора по открытому небу предвещает бурю инфовойны

Выход США из Договора по открытому небу предвещает бурю инфовойны
12:09   22 Мая 2020
Политика

Спецпредставители "ближневосточного квартета" проведут видеосовещание

Спецпредставители "ближневосточного квартета" проведут видеосовещание

"Ближневосточный квартет", в который входят Россия, США, Евросоюз и ООН, проведет сегодня, 22 мая, конференцию посредством видеосвязи, сообщили в МИД РФ.

Темой для обсуждения станет обострение палестино-израильской ситуации, уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве. Кроме того, в совещании могут принять участие арабские страны и члены Лиги арабских государств (ЛАГ). Российскую сторону в конференции будет представлять заместитель руководителя Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин.

Предстоящая онлайн-встреча едва ли принесет какие-либо ощутимые результаты, так как Вашингтон продолжает продвижение своей "сделки века", абсолютно неприемлемой для народа Палестины, подчеркнули в российском МИД.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#сша #палестина #израиль #конференция #ближневосточный квартет #сделка века

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...