Спецпредставители "ближневосточного квартета" проведут видеосовещание

"Ближневосточный квартет", в который входят Россия, США, Евросоюз и ООН, проведет сегодня, 22 мая, конференцию посредством видеосвязи, сообщили в МИД РФ.

Темой для обсуждения станет обострение палестино-израильской ситуации, уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве. Кроме того, в совещании могут принять участие арабские страны и члены Лиги арабских государств (ЛАГ). Российскую сторону в конференции будет представлять заместитель руководителя Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин.

Предстоящая онлайн-встреча едва ли принесет какие-либо ощутимые результаты, так как Вашингтон продолжает продвижение своей "сделки века", абсолютно неприемлемой для народа Палестины, подчеркнули в российском МИД.