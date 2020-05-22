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Баранец прокомментировал публикацию Times о крушении MH17

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13:00   22 Мая 2020
Весь мир

Баранец прокомментировал публикацию Times о крушении MH17

Баранец прокомментировал публикацию Times о крушении MH17

Британское издание Times в своем материале о крушении рейса МН17 использовало «подлый прием», вставив в публикацию исковерканную и вырванную из контекста удобную им фразу из интервью экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова-Гиркина.

Об этом в интервью телеканалу «Царьград» заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, комментируя статью британской газеты The Times, в которой излагается идеальная, по мнению западных журналистов, формулировка для дела о крушении малазийского «Боинга», разбившегося в Донецкой области летом 2014 года.

В статье, в частности, говорится, что «моральную ответственность» за гибель сотен людей – пассажиров и экипажа сбитого лайнера – взял на себя бывший офицер советской разведки.

По словам Виктора Баранца, статья Times выглядела бы вполне достоверно, если не отсутствие правды в ней. Бывшим офицером российской разведки, который якобы взял на себя «моральную ответственность», британские журналисты называют Игоря Стрелкова-Гиркина – бывшего министра обороны ДНР, интервью с которым недавно обнародовал украинский журналист Дмитрий Гордон.  

Баранец прокомментировал публикацию Times о крушении MH17

«Поскольку я командовал ополченцами и был участником конфликта, я чувствую моральную ответственность за гибель этих людей», — заявил Гиркин в интервью.

Как отметил Виктор Баранец, британцы, в данном случае, ведут себя по обыкновению подло и гнусно.

«В данном случае все делается по-британски: гнусно, перековеркано, переиначено, подшито не туда, где нужно было, чтобы прозвучала эта речь. Все это, я думаю, делается от британского логического и фактологического бессилия. Британцы просто импотенты по этой части, они пытаются хоть каким-то образом замазать и Гиркина, и всю российскую сторону», — заявил военный обозреватель.

Баранец прокомментировал публикацию Times о крушении MH17

По его словам, подобные подлые приемы, которые стали ритуальными для британской прессы, показывают «всю мерзопакостность» средств массовой информации Соединенного Королевства.

«У них дефицит логики, и этот фактор компенсируется вероломной ложью. Вот в этом вся суть подобных британских инсинуаций и заявлений», — заключил Баранец.

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Автор: Александр Люблинский
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