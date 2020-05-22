МЭР заявило о снижении реальных доходов населения к концу 2020 года

Министерство экономического развития РФ прогнозирует рост уровня безработицы до 5,7% в 2020 году.

Реальный доход населения к концу текущего года упадет на 3,8%, затем начнет расти в 2021 году на 2,8%, в 2022 году на 2% и в 2023 году на 2,6%, демонстрирует обновленный прогноз социально-экономического развития России на 2020 год и период 2021-2023 годов, сообщает ТАСС.

Благодаря принятию антикризисных мер падение реального дохода во втором квартале предотвращено на 1,5% и составит 6%, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

Уровень безработицы в России прибавит 1,1 процентного пункта и составит 5,7%, сообщается в прогнозе. С 2021 года показатель начнет снижаться и составит 5,4%, в 2022 году – 4,9%, а в 2023 году – 4,7%, говорится в прогнозе Минэкономразвития.