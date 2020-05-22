Украинские власти решили повременить со строительством "Стены" на границе с Россией.

Процесс перенесен на 2025 год. Проект критикуется как российской, так и украинской стороной. Однако некоторые политики уверены, что так Киев защитится от посягательств со стороны.

Отношения между странами накалились, после того как на Украине произошел государственный переворот. Киевские власти постоянно пытаются приплести РФ к своим внутренним раздорам. Москва неоднократно заявляла, что не имеет никакого отношения к происходящему. Российские власти надеются на восстановление отношений с ближайшим соседом, однако Киев продолжает вести русофобскую политику и делать выпады в сторону Кремля.