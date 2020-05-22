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 Украина отложила строительство "Стены" на границе с Россией до 2025 года

Украина отложила строительство "Стены" на границе с Россией до 2025 года
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11:23   22 Мая 2020
Политика

Украина отложила строительство "Стены" на границе с Россией до 2025 года

Украина отложила строительство "Стены" на границе с Россией до 2025 года

Украинские власти решили повременить со строительством "Стены" на границе с Россией.

Процесс перенесен на 2025 год. Проект критикуется как российской, так и украинской стороной. Однако некоторые политики уверены, что так Киев защитится от посягательств со стороны.

Отношения между странами накалились, после того как на Украине произошел государственный переворот. Киевские власти постоянно пытаются приплести РФ к своим внутренним раздорам. Москва неоднократно заявляла, что не имеет никакого отношения к происходящему. Российские власти надеются на восстановление отношений с ближайшим соседом, однако Киев продолжает вести русофобскую политику и делать выпады в сторону Кремля. 

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Автор: Ирина Большунова
#россия #украина #стена

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