Российские ученые проверили на себе эффективность новой вакцины от коронавируса

Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ (НИЦЭМ) проверили на себе созданную в лаборатории векторную вакцину от COVID-19, результат оказался положительным.

Медики не обнаружили негативных последствий после применения вакцины, сообщил "Интерфаксу" директор центра, академик РАН Александр Гинцбург. Интересно, что сотрудники решили провести эксперимент на себе для того, чтобы иметь возможность работать над задачами дальше, не рискуя подхватить коронавирусную инфекцию.

Академик отметил, что в результате теста никаких отрицательных побочных эффектов выявлено не было, пишет телеканал "360". "Все живы, здоровы", —сказал он, однако не сообщил точное количество сотрудников, которые получили препарат. По словам Гинцбурга, их было очень много.

Страны в борьбе с распространением коронавируса проходят разные этапы. Для того, чтобы не допустить второй волны эпидемии, необходимо соблюдать ряд правил, заявил ученый-инфекционист из Китая Чжан Вэньхун.