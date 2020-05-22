Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Российские ученые проверили на себе эффективность новой вакцины от коронавируса

Российские ученые проверили на себе эффективность новой вакцины от коронавируса

 Ярославский депутат от КПРФ "качнула права" на кассе магазина

Ярославский депутат от КПРФ "качнула права" на кассе магазина
МЭР заявило о снижении реальных доходов населения к концу 2020 года

МЭР заявило о снижении реальных доходов населения к концу 2020 года

 Украина отложила строительство "Стены" на границе с Россией до 2025 года

Украина отложила строительство "Стены" на границе с Россией до 2025 года
Трамп: Москва и Вашингтон могут вернуться к Договору по открытому небу

Трамп: Москва и Вашингтон могут вернуться к Договору по открытому небу

 США заявили о намерении выйти из Договора по открытому небу

США заявили о намерении выйти из Договора по открытому небу
Российские ученые проверили на себе эффективность новой вакцины от коронавируса

Российские ученые проверили на себе эффективность новой вакцины от коронавируса

 Ярославский депутат от КПРФ "качнула права" на кассе магазина

Ярославский депутат от КПРФ "качнула права" на кассе магазина
МЭР заявило о снижении реальных доходов населения к концу 2020 года

МЭР заявило о снижении реальных доходов населения к концу 2020 года

 Украина отложила строительство "Стены" на границе с Россией до 2025 года

Украина отложила строительство "Стены" на границе с Россией до 2025 года
Трамп: Москва и Вашингтон могут вернуться к Договору по открытому небу

Трамп: Москва и Вашингтон могут вернуться к Договору по открытому небу

 США заявили о намерении выйти из Договора по открытому небу

США заявили о намерении выйти из Договора по открытому небу
11:23   22 Мая 2020
Общество

Российские ученые проверили на себе эффективность новой вакцины от коронавируса

Российские ученые проверили на себе эффективность новой вакцины от коронавируса

Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ (НИЦЭМ) проверили на себе созданную в лаборатории векторную вакцину от COVID-19, результат оказался положительным.

Медики не обнаружили негативных последствий после применения вакцины, сообщил "Интерфаксу" директор центра, академик РАН Александр Гинцбург. Интересно, что сотрудники решили провести эксперимент на себе для того, чтобы иметь возможность работать над задачами дальше, не рискуя подхватить коронавирусную инфекцию.

Академик отметил, что в результате теста никаких отрицательных побочных эффектов выявлено не было, пишет телеканал "360". "Все живы, здоровы", —сказал он, однако не сообщил точное количество сотрудников, которые получили препарат. По словам Гинцбурга, их было очень много.

Страны в борьбе с распространением коронавируса проходят разные этапы. Для того, чтобы не допустить второй волны эпидемии, необходимо соблюдать ряд правил, заявил ученый-инфекционист из Китая Чжан Вэньхун.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#медики #вакцина #российские ученые #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...