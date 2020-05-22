Лукашенко объяснил потребность Белоруссии в ракетном оружии

Собственное ракетное производство Белоруссии необходимо, чтобы в случае международных вооруженных конфликтов не пожинать "горькие плоды", заявил президент Александр Лукашенко.

Миролюбивой стране нет смысла разрабатывать межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным оружием, но стратегическая задача в сфере обороны — нанести неприемлемый урон противнику в случае военной агрессии, подчеркнул Лукашенко.

Лишних денег у республики нет, однако приходится тратиться на поддержание обороноспособности армии и демонстрировать, что ответ может быть достойным. В мире пока никто не отменил войны, к ним приходится готовиться в мирное время, добавил белорусский лидер, комментируя госпрограмму развития ракетного производства на 2017–2020 годы.