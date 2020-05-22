Ярославский депутат от КПРФ "качнула права" на кассе магазина
Депутат Заволжского сельского поселения Ярославского района Татьяна Шамина нагрубила сотрудникам гипермаркета. Чиновница от КПРФ "качала права" на кассе магазина.
Вопиющий инцидент произошел на территории гипермаркета "Глобус" в Заволжском районе под Ярославлем. Гражданка без средств индивидуальной защиты отказывалась соблюдать эпидемиологические предписания.
Ярославская чиновница от КПРФ Татьяна Шамина "качала права" в общественном месте. Депутат Заволжского сельского поселения Ярославского района пыталась доказать сотрудникам гипермаркета, что она имеет право на осуществление покупки без маски. Работники гипермаркета попридержали грубиянку и надели на нее средства индивидуальной защиты.