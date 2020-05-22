Госбюро расследований Украины направило Порошенко видеоповестку на допрос

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос нестандартным способом. Ведомство опубликовало на своих интернет-ресурсах видеоповестку.

Порошенко вызывается на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу 26 мая к 11:00, говорится в сообщении.

В рамках названного делопроизводства ГБР выясняет обстоятельства фактов, когда через таможенную границу украинского государства скрытно провозились культурные ценности. В общей сложности вне таможенного контроля перемещены 43 картины, которые созданы известными художниками.