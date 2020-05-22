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11:15   22 Мая 2020
Политика

Госбюро расследований Украины направило Порошенко видеоповестку на допрос

Госбюро расследований Украины направило Порошенко видеоповестку на допрос

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос нестандартным способом. Ведомство опубликовало на своих интернет-ресурсах видеоповестку.

Порошенко вызывается на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу 26 мая к 11:00, говорится в сообщении.

В рамках названного делопроизводства ГБР выясняет обстоятельства фактов, когда через таможенную границу украинского государства скрытно провозились культурные ценности. В общей сложности вне таможенного контроля перемещены 43 картины, которые созданы известными художниками.

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Автор: Яна Либерман
#порошенко #украина #допрос #гбр

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