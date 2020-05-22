Выход США из Договора по открытому небу предвещает бурю инфовойны

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из договора по открытому небу, несмотря на попытки отставных генералов НАТО его переубедить.

Газета The Washington Post пишет, что администрация президента США восемь месяцев анализировала плюсы и минусы участия страны в договоре по открытому небу. Специалисты пришли к выводу, что соглашение лучше денонсировать из-за России:

«Думаю, что у нас очень хорошие отношения с Россией, но Россия не придерживалась (договора – прим. ред.). Поэтому, пока они не будут придерживаться, мы выйдем. Но есть очень хороший шанс, что мы можем достичь нового соглашения или сделаем что-то, чтобы снова вместе вернуть это соглашение», — заявил Дональд Трамп.

Позиция Вашингтона такова, что Россия в обход договора запрещала наблюдательные полеты американцев над Москвой, Чечней и Калининградской областью. Представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это указывала, что у РФ есть и свои претензии к выполнению, а точнее, к невыполнению, Штатами своих обязательств по «небесному» соглашению.

Захарова подчеркнула, что сейчас Россия ждет конкретики от США, чтобы «сформировать свой подход» к проблеме. Директор Центра Европейской информации, доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин объяснил «Политике Сегодня» из-за чего могло возникнуть недопонимание между странами.

«Этот договор (по открытому небу – прим. ред.) имеет строжайше прописанную процедуру разведывательных полетов, включая технические стандарты и разрешенное оборудование. Я не исключаю, что Россия действительно могла не дать американцам разрешение на какие-то пролеты из-за несоблюдения определенных параметров. Говорить об этом точнее нельзя, точнее знают только в Минобороны, это же секретная военная информация», — сказал специалист.

Топорнин напомнил, что полеты ограничивала и американская сторона. Захарова ранее на это указывала:

«С января 2018 года в отношении нашей страны стали действовать несколько ограничительных мер. <…> Изменение специальных процедур для выполнения наблюдательных полетов над Гавайскими островами путем ограничения максимальной дальности полетов с авиабазы Хикам, и отказ предоставлять ночевки на континентальной части США, и многое-многое другое».

«Политика Сегодня» уже писала, как отставные генералы НАТО просили Трампа не выходить из договора по открытому небу. Соглашение позволяло получить объективную информацию о состоянии вооруженных сил другого государства.

Последствия решения Белого дома предсказуемы, считает Топорнин. Договор по открытому небу сдерживает гонку вооружений. Его расторжение может обернуться новым витком информационной войны.

«Если не будет договора, то не будет и мер надзора. Начнутся бесконечные обвинения в адрес друг друга. Можно будет говорить "по нашим данным", а дальше вставлять все, что угодно, и никакого способа проверить это не будет», — заключил эксперт.

Трамп объявил о выходе Штатов из договора 21 мая 2020 года. С этого дня у США есть полгода, чтобы возобновить сотрудничество на прежних условиях. Так как Трамп не исключил возвращения страны в соглашение, некоторые европейские страны намерены убедить руководство США еще раз обдумать этот дипломатический ход.

«Выход США серьезно сократит зону применения договора, и общий режим этого договора ослабнет. <…> Мы с партнерами-единомышленниками будем интенсивно работать над тем, чтобы руководство США еще раз обдумало решение», — заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году 23-мя государствами ОБСЕ. В текущем виде он действует с 2002 года и разрешает 34 странам-участницам открыто собирать данные о военных силах друг друга. Соглашение позволяет участникам послать свой разведывательный летательный аппарат, который не оснащен каким-либо видом вооружения, на территорию другой страны. Там наблюдатель совершает облет по согласованному маршруту, после чего возвращается домой.

МИД РФ в Facebook опубликовал перечень претензий, которые Россия неоднократно предъявляла США в части соглашения по открытому небу.