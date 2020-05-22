Россия отправила военный спутник на орбиту Земли с космодрома Плесецк

Минобороны РФ запустило спутник военного назначения на околоземную орбиту, заявили в ведомстве.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутником на борту состоялся с космодрома Плесецк. В Министерстве обороны России уточнили, что ракета отправилась с пусковой установки №4 площадки №43 в 10.31 по московскому времени, сообщает РИА Новости. Известно, что подготовка и запуск ракеты-носителя прошли в штатном режиме. На текущий момент это уже третья ракета "Союз-2", стартовавшая с Плесецка в нынешнем году.

Российская система предупреждения о ракетном нападении должна пополниться четвертым военным спутником в 2020 году, сообщал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в конце прошлого года. Американский портал spaceflightnow.com считает, что именно он и был отправлен на орбиту сегодня.