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10:50   22 Мая 2020
Экономика

Российские частные компании оценили свое положение в период пандемии

Российские частные компании оценили свое положение в период пандемии

Большая половина опрошенных (62,2%) заявили, что не смогут спасти свой бизнес после окончания пандемии, говорится в мониторинге бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Больше половины предприятий малого и среднего бизнеса (53%) считают свое положение "катастрофой" или "кризисом", об этом пишет РБК, ссылаясь на мониторинг Титова.

Свыше половины опрошенных (62,2%) оценили шанс выживания своего бизнеса в 50% или меньше. Полностью уверенны в продолжении работы своего предприятия 13,4%. На момент проведения опроса 19 мая, 32% компаний заявили о частичном возобновлении работы, а 35,7% все еще не продолжают деятельность, сообщает издание.

Основной проблемой предприниматели называют невозможность выплатить зарплату сотрудникам и налог на оплату труда. Об этом заявили 52,4% представителей бизнеса. Второй проблемой является невозможность оплатить аренду помещений. 

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Автор: Руслан Неглинный
#опрос #бизнес #кризис #коронавирус

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