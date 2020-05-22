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10:45   22 Мая 2020
Политика

Почти половина россиян поддерживает практику амнистий в честь юбилея Победы

Почти половина россиян поддерживает практику амнистий в честь юбилея Победы

Значительная часть жителей России относится положительно к тому, чтобы отдельные категории осужденных были амнистированы в связи с юбилеем Великой Победы. Об этом говорит опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения.

По мнению большинства наших сограждан, амнистию следует провести среди тех, кто совершил преступления экономического характера низкой тяжести. Одобрительно к этому относятся 67% респондентов, следует из отчета ВЦИОМ.

Кроме того, 50% участников исследования высказались за смягчение наказания, освобождение или закрытие уголовного дела независимо от вида преступления. Только за послабления выступают 25% жителей РФ.

Экономических преступников, совершивших деяния средней тяжести, считают возможным амнистировать 46% россиян. В то же время 44% допускают освобождение тех, чьи действия несли угрозу человеческой безопасности, а 25% поддерживают проведение амнистий для лиц, проходящих по преступлениям средней тяжести. Осужденных по уголовным статьям считают достойными амнистии 44% опрошенных.

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Автор: Кристина Мокроусова
#опрос #вциом #амнистия

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