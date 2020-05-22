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10:44   22 Мая 2020
Общество

Оперштаб: за минувшие сутки в России выявлено 8894 новых случая COVID-19

Оперштаб: за минувшие сутки в России выявлено 8894 новых случая COVID-19

Коронавирус подтвержден еще у 8894 жителей России за прошедшие сутки. Такие данные приводятся в свежем отчете федерального оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19 в стране. Новые случаи выявлены в 84 регионах РФ.

В России за последние сутки выявлено 8894 новых случая коронавирусной инфекции. Подтверждения получены из 84 регионов, сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с распространением COVID-19. Там отметили, что в 42 процентах случаев болезнь протекает без клинических симптомов.

Всего с начала эпидемии, по данным оперштаба, в России зафиксировано 326 448 случаев коронавируса во всех регионах. 

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Автор: Илья Романович
#статистика #COVID-19

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