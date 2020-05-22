Оперштаб: за минувшие сутки в России выявлено 8894 новых случая COVID-19

Коронавирус подтвержден еще у 8894 жителей России за прошедшие сутки. Такие данные приводятся в свежем отчете федерального оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19 в стране. Новые случаи выявлены в 84 регионах РФ.

В России за последние сутки выявлено 8894 новых случая коронавирусной инфекции. Подтверждения получены из 84 регионов, сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с распространением COVID-19. Там отметили, что в 42 процентах случаев болезнь протекает без клинических симптомов.

Всего с начала эпидемии, по данным оперштаба, в России зафиксировано 326 448 случаев коронавируса во всех регионах.