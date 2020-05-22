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10:40   22 Мая 2020
Армия

Мисмари: ливийские техники восстановили четыре истребителя ВВС

Мисмари: ливийские техники восстановили четыре истребителя ВВС

Специалисты Ливийской национальной армии (ЛНА) восстановили четыре истребителя для нужд войск Халифы Хафтара, сообщил официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмад Мисмари.

Самолеты простаивали на протяжении длительного времени, однако специалисты ЛНА смогли отремонтировать истребители и подготовить их для осуществления полетов, приводит Nation News слова Мисмари. После восстановления крылатых машин летчики армии Хафтара получили возможность обучаться навыкам пилотирования боевых истребителей.

Военно-воздушные силы ЛНА принимают участие в борьбе с террористами Правительства национального согласия (ПНС) Ливии с самого начала боестолкновений, прилагая максимум усилий к обеспечению безопасности граждан государства. Сейчас же пилоты ЛНА выражают полную готовность приступить к боевым заданиям на отремонтированных истребителях.

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Автор: Борис Нестеров
#ливия #истребители #лна #пнс

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