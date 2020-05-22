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13:50   22 Мая 2020
Россия

«Новая газета» испугалась прокуратуры после фейков Милашиной про Чечню

«Новая газета» испугалась прокуратуры после фейков Милашиной про Чечню

Корреспондент «Новой газеты» Елена Милашина больше не будет публиковать материалы о Чечне. Теперь ее статьи будут только в Facebook: издание отказалось брать ответственность за «фейк-ньюс» о коронавирусе в республике.

В апреле Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать статью Милашиной «Смерть от коронавируса — меньшее зло», опубликованную в «Новой». Материал Милашиной якобы о жестоких задержаниях людей в Чечне, не соблюдающих режим самоизоляции, прокуратура признала фейковой новостью.

После выхода публикации глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил издание в разжигании «провокационной античеченской травли». «Новая газета» написала в одиозной статье: «Когда в Чечне зараженных приравняли к террористам, жители республики начали скрывать свою болезнь и умирать дома».

Как оказалось, газета переврала слова Кадырова, сказанные на чеченском: он приравнял к террористами лишь тех больных, которые не соблюдают режим самоизоляции, или, возвращаясь из неблагополучных стран, пытаются тайком пробраться к родственникам, заражая всех, с кем вступают в контакт.

«Есть ли разница между тем, как «Новая» переврала мои слова, и что я сказал на самом деле? Есть! Читатели газеты, которые не имеют возможности перевести с чеченского смысл моих слов, обмануты журналистами», — объяснил ситуацию Кадыров в telegram-канале.

«Новая газета» испугалась прокуратуры после статьи Милашиной про Чечню

Газета обвиняла республиканские власти в сокрытии информации о заражениях. Но ситуацию с COVID-19 в Чечне не скрывают: министр здравоохранения Чечни Алам Гадаев заявил о 92 врачах, заразившихся коронавирусом. Всего в республике на 21 мая положительные результаты тестов на коронавирус у 1 026 человек, из них 635 выздоровели и 11 умерли. «Новая газета» по требованию регулятора удалила фейковую публикацию, над которой трудилась Милашина.

«По причине довольно сложных обстоятельств все мои публикации по Чечне будут теперь тут. На моей странице в ФБ», — объяснила журналистка в Facebook.

По словам Милашиной, ее статьи «создают высокую опасность для площадки, которая их размещает». Журналистка специализируется на теме Чечни с начала своей карьеры, при этом сама там не живет. Основной посыл ее материалов — в Чечне все плохо. В 2013 году за свою работу по «защите прав человека в России» она получила престижную награду Госдепартамента США «Отважные женщины мира», врученную Мишель Обамой — супругой экс-президента США.

«Новая газета» испугалась прокуратуры после статьи Милашиной про Чечню

Страсть «Новой газеты» к Чечне для многих удивительна: ведь в республике есть местные СМИ, а за ее пределами много чеченских блогеров, отмечает член Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Уход Милашиной из «Новой» в Facebook предсказуем: ведь в американской соцсети легче избегать ответственности за фейки.

«То, что Милашина готова уйти в соцсети, подчеркивает давнюю проблему: трудно действие закона о противодействии фейкам в СМИ перенести на площадки социальных сетей. Он очень избирательно здесь работает: например, можно работать под псевдонимом и в общем-то довольно сложно выявить такого человека, запускающего фейки. И это серьезный пробел, который вновь ставит вопрос о скорейшем принятии закона о регулировании социальных сетей в России», — сообщил «Политике Сегодня» Малькевич.

Болезненную фиксацию «Новой» на Чечне эксперт объясняет планомерным раскачиванием ситуации в национальных республиках. Газета «работает» по Северному Кавказу и пишет откровенную «заказуху», в том числе, и про Чеченскую Республику.

Но «антифейковый» закон серьезно подорвал эту деятельность, а потому редакция «НГ», не желающая платить крупные штрафы, вероятно, попросила журналистку Милашину публиковаться отныне лишь в соцсетях. Защищать своего корреспондента «до последнего» газета передумала.

«Новая газета» испугалась прокуратуры после статьи Милашиной про Чечню

Это не первый случай, когда «Новая газета» подводит своего сотрудника. Например, в ноябре 2018 года экс-журналистка издания Мария Купрашевич рассказала «Федеральному агентству новостей» о давлении со стороны руководства «Новой», домогательствах и тесном сотрудничестве газеты с олигархами.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #политика #новости #общество #новая газета

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