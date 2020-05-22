«Новая газета» испугалась прокуратуры после фейков Милашиной про Чечню

Корреспондент «Новой газеты» Елена Милашина больше не будет публиковать материалы о Чечне. Теперь ее статьи будут только в Facebook: издание отказалось брать ответственность за «фейк-ньюс» о коронавирусе в республике.

В апреле Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать статью Милашиной «Смерть от коронавируса — меньшее зло», опубликованную в «Новой». Материал Милашиной якобы о жестоких задержаниях людей в Чечне, не соблюдающих режим самоизоляции, прокуратура признала фейковой новостью.

После выхода публикации глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил издание в разжигании «провокационной античеченской травли». «Новая газета» написала в одиозной статье: «Когда в Чечне зараженных приравняли к террористам, жители республики начали скрывать свою болезнь и умирать дома».

Как оказалось, газета переврала слова Кадырова, сказанные на чеченском: он приравнял к террористами лишь тех больных, которые не соблюдают режим самоизоляции, или, возвращаясь из неблагополучных стран, пытаются тайком пробраться к родственникам, заражая всех, с кем вступают в контакт.

«Есть ли разница между тем, как «Новая» переврала мои слова, и что я сказал на самом деле? Есть! Читатели газеты, которые не имеют возможности перевести с чеченского смысл моих слов, обмануты журналистами», — объяснил ситуацию Кадыров в telegram-канале.

Газета обвиняла республиканские власти в сокрытии информации о заражениях. Но ситуацию с COVID-19 в Чечне не скрывают: министр здравоохранения Чечни Алам Гадаев заявил о 92 врачах, заразившихся коронавирусом. Всего в республике на 21 мая положительные результаты тестов на коронавирус у 1 026 человек, из них 635 выздоровели и 11 умерли. «Новая газета» по требованию регулятора удалила фейковую публикацию, над которой трудилась Милашина.

«По причине довольно сложных обстоятельств все мои публикации по Чечне будут теперь тут. На моей странице в ФБ», — объяснила журналистка в Facebook.

По словам Милашиной, ее статьи «создают высокую опасность для площадки, которая их размещает». Журналистка специализируется на теме Чечни с начала своей карьеры, при этом сама там не живет. Основной посыл ее материалов — в Чечне все плохо. В 2013 году за свою работу по «защите прав человека в России» она получила престижную награду Госдепартамента США «Отважные женщины мира», врученную Мишель Обамой — супругой экс-президента США.

Страсть «Новой газеты» к Чечне для многих удивительна: ведь в республике есть местные СМИ, а за ее пределами много чеченских блогеров, отмечает член Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Уход Милашиной из «Новой» в Facebook предсказуем: ведь в американской соцсети легче избегать ответственности за фейки.

«То, что Милашина готова уйти в соцсети, подчеркивает давнюю проблему: трудно действие закона о противодействии фейкам в СМИ перенести на площадки социальных сетей. Он очень избирательно здесь работает: например, можно работать под псевдонимом и в общем-то довольно сложно выявить такого человека, запускающего фейки. И это серьезный пробел, который вновь ставит вопрос о скорейшем принятии закона о регулировании социальных сетей в России», — сообщил «Политике Сегодня» Малькевич.

Болезненную фиксацию «Новой» на Чечне эксперт объясняет планомерным раскачиванием ситуации в национальных республиках. Газета «работает» по Северному Кавказу и пишет откровенную «заказуху», в том числе, и про Чеченскую Республику.

Но «антифейковый» закон серьезно подорвал эту деятельность, а потому редакция «НГ», не желающая платить крупные штрафы, вероятно, попросила журналистку Милашину публиковаться отныне лишь в соцсетях. Защищать своего корреспондента «до последнего» газета передумала.

Это не первый случай, когда «Новая газета» подводит своего сотрудника. Например, в ноябре 2018 года экс-журналистка издания Мария Купрашевич рассказала «Федеральному агентству новостей» о давлении со стороны руководства «Новой», домогательствах и тесном сотрудничестве газеты с олигархами.