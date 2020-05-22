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10:14   22 Мая 2020
Общество

Мясников объяснил природу "русского чуда" во время пандемии COVID-19

Мясников объяснил природу "русского чуда" во время пандемии COVID-19

Причину низкой смертности среди пациентов с COVID-19 в России попытался объяснить врач и телеведущий Александр Мясников.

Разница в статистике по коронавирусу с Европой возможна из-за "русского чуда", предположил Александр Мясников, отвечая на вопросы журналиста Владимира Соловьева для его YouTube-программы. Врач подчеркнул, что имеет в виду не только Россию, но и другие постсоветские государства.

"Если мы узнаем, в чем дело, тогда, может быть, весь мир найдет лекарство или оружие против COVID-19. Что-то здесь есть, я не знаю что. Может быть, это БЦЖ, может быть, наш микробиом, уровень вакцинации", – отметил Мясников.

Российские специалисты "не играют" со статистикой, отметил Александр Мясников. В России оборудовано множество стационаров. Таким образом пациентов можно рассредоточить на разных площадках, чтобы они не контактировали друг с другом. Еще одна причина низкой смертности в РФ — небольшое количество домов престарелых.

Одной из самых эффективных мер защиты от COVID-19 Александр Мясников считает социальную дистанцию, отмечает канал "360". Маски и перчатки не способны обезопасить людей, если те не будут держаться подальше друг от друга, объяснил врач и телеведущий.

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Автор: Василий Пименов
#пандемия #мясников #коронавирус

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