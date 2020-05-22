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10:06   22 Мая 2020
Политика

Сечин переназначен главой "Роснефти" еще на пять лет

Сечин переназначен главой "Роснефти" еще на пять лет

Правительство РФ утвердило директивы о назначении Игоря Сечина главой "Роснефти" на пять лет.

Члены совета директоров ПАО "НК "Роснефть" проголосовали "за" переназначение Игоря Сечина главой компании с 24 мая 2020 года сроком на пять лет. Соответствующий указ появился на сайте кабмина. 

Игорь Сечин занимает пост председателя правления и главного исполнительного директора "Роснефти". Он был назначен главой компании в мае 2012 года. До повышения он несколько лет был председателем совета директоров компании. Первый срок его контракта длился три года, затем 24 мая 2015 года он был продлен еще на пять лет.

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Автор: Юлия Яковлева
#роснефть #сечин #игорь сечин

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