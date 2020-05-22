Выход США из Договора по открытому небу может привести к новой гонке вооружений

Белый дом пренебрегает международной безопасностью и выходит из Договора по открытому небу. Об этом сообщил заместитель секретаря Общественной палаты Сергей Орджоникидзе.

Стоит отметить, что американский лидер Дональд Трамп сообщил о возможном возобновлении условий Договора по открытому небу. Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил, что американцы выйдут из соглашения спустя полгода.

По словам Орджоникидзе, Белый дом совершает ошибку и пренебрегает международной безопасностью. Такая инициатива со стороны Вашингтона может привести к новой гонке вооружений. Американцы также ставят под угрозу продление Договора СНВ-3, передают "Известия".