Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мясников объяснил природу "русского чуда" во время пандемии COVID-19

Мясников объяснил природу "русского чуда" во время пандемии COVID-19

 Роспотребнадзор объяснил, кто в первую очередь получит вакцину от COVID-19 в РФ

Роспотребнадзор объяснил, кто в первую очередь получит вакцину от COVID-19 в РФ
Сечин переназначен главой "Роснефти" еще на пять лет

Сечин переназначен главой "Роснефти" еще на пять лет

 Выход США из Договора по открытому небу может привести к новой гонке вооружений

Выход США из Договора по открытому небу может привести к новой гонке вооружений
Трамп: Москва и Вашингтон могут вернуться к Договору по открытому небу

Трамп: Москва и Вашингтон могут вернуться к Договору по открытому небу

 США заявили о намерении выйти из Договора по открытому небу

США заявили о намерении выйти из Договора по открытому небу
Мясников объяснил природу "русского чуда" во время пандемии COVID-19

Мясников объяснил природу "русского чуда" во время пандемии COVID-19

 Роспотребнадзор объяснил, кто в первую очередь получит вакцину от COVID-19 в РФ

Роспотребнадзор объяснил, кто в первую очередь получит вакцину от COVID-19 в РФ
Сечин переназначен главой "Роснефти" еще на пять лет

Сечин переназначен главой "Роснефти" еще на пять лет

 Выход США из Договора по открытому небу может привести к новой гонке вооружений

Выход США из Договора по открытому небу может привести к новой гонке вооружений
Трамп: Москва и Вашингтон могут вернуться к Договору по открытому небу

Трамп: Москва и Вашингтон могут вернуться к Договору по открытому небу

 США заявили о намерении выйти из Договора по открытому небу

США заявили о намерении выйти из Договора по открытому небу
9:58   22 Мая 2020
Политика

Выход США из Договора по открытому небу может привести к новой гонке вооружений

Выход США из Договора по открытому небу может привести к новой гонке вооружений

Белый дом пренебрегает международной безопасностью и выходит из Договора по открытому небу. Об этом сообщил заместитель секретаря Общественной палаты Сергей Орджоникидзе.

Стоит отметить, что американский лидер Дональд Трамп сообщил о возможном возобновлении условий Договора по открытому небу. Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил, что американцы выйдут из соглашения спустя полгода. 

По словам Орджоникидзе, Белый дом совершает ошибку и пренебрегает международной безопасностью. Такая инициатива со стороны Вашингтона может привести к новой гонке вооружений. Американцы также ставят под угрозу продление Договора СНВ-3, передают "Известия".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#сша #договор #орджоникидзе

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...