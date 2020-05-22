Цена на нефтяные фьючерсы снижается в ходе торгов на мировых биржах

Стоимость июльских фьючерсов на нефть ключевых марок снижается в ходе торгов на мировых фондовых биржах. Волатильность рынка демонстрирует сохраняющуюся из-за пандемии COVID-19 неопределенность инвесторов.

Цена нефтяного фьючерса для эталонной марки Brent снизилась на 4,71% и установилась на позиции в $34,36. Схожая ситуация наблюдается на рынке американской нефти WTI — цена барреля упала до $31,84. Сохранение волатильности на энергетическом рынке является прямым следствием пандемии коронавирусной инфекции.

Желание инвесторов вкладываться в энергоресурсы во многом диктуется информацией о ситуации в США, Китае и странах Европы. Благодаря сделке ОПЕК+ фондовые биржи смогли начать процесс нормализации рынка, однако фактор низкого спроса все еще вызывает беспокойство у держателей активов.