Роспотребнадзор объяснил, кто в первую очередь получит вакцину от COVID-19 в РФ

Категории россиян, которых будут прививать от коронавирусной инфекции в первую очередь, назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Специалисты начнут вакцинацию с групп риска, если не будет производственной возможности сделать сразу много доз вакцины, отметила Попова в интервью для РИА Новости. Если удастся, специалисты наработают вакцину для большей части россиян, добавила глава Роспотребнадзора, отмечает канал "360".

Первые результаты испытания вакцины от коронавирусной инфекции следует ожидать в июле, такое заявление сделал глава Минздрава России Михаил Мурашко. Доклинические тесты идут согласно графику, добавил министр. Вакцину разрабатывают сразу несколько предприятий.

За минувшие сутки российские медики выявили 8849 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровевших за прошедшие 24 часа россиян насчитывается 7289. Всего в России зафиксировано 317 554 случая коронавирусной инфекции. Актуальную информацию о новых случаях COVID-19 можно найти на портале стопкоронавирус.рф.