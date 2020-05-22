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9:39   22 Мая 2020
Политика

Небензя напомнил, что Украина сама инициировала референдум в Крыму

Небензя напомнил, что Украина сама инициировала референдум в Крыму

Украинское государство само создало условия для проведения референдума на Крымском полуострове, после которого республика воссоединилась с Россией. Такое мнение озвучил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации.

На встрече Совбез обсуждал ситуацию, которая складывается в Крыму. Постоянные представители некоторых стран ЕС вновь выразили свое несогласие с тем, что полуостров вернулся на историческую родину, пишет РИА Новости.

Небензя напомнил оппонентам, что события, которые развивались на Украине в 2014 году, стали отправной точкой последующего воссоединения Крыма с РФ. То есть украинцы сами виноваты в случившемся, заметил российский постпред.

Речь идет о силовом захвате власти в Киеве, который стал нарушением договоренностей со стороны оппозиции. В противном случае Крым оставался бы там, где и до 2014 года, уверен Небензя.

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Автор: Юлия Яковлева
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