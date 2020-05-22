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9:38   22 Мая 2020
Экономика

Эксперты BCG: "новых 90-х" в России не будет

Эксперты BCG: "новых 90-х" в России не будет

На фоне распространения эпидемии коронавируса ВВП России может потерять от 4% до 15%, однако повторения кризиса 90-х годов в стране не будет, результат исследования Boston Consulting Group (BCG).

Исследование BCG показало, что дефицит бюджета в России может дойти до 1,5-2,5% ВВП. Причиной этому может стать сокращение нефтяных доходов, но его могут перекрыть средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ). В BCG говорят о трех возможных экономических сценариях, в зависимости от последствий распространения вируса, сообщает ФАН.

Первый возможный сценарий – "Отскок", если ВВП снизится на 4-6%. В стране произойдут временная остановка функционирования сферы услуг и непродовольственной розницы.

Второй сценарий – "Тяни-толкай", как отмечают эксперты, наиболее вероятный. Он предполагает, что ВВП потеряет 7-10% и учитывает риски повторных вспышек пандемии. В этом случае экономика перейдет в режим "контролируемого риска", объяснили в Boston Consulting Group.

Третий из возможных сценариев – "Критический спад" или "Новые 90-е". Спад ВВП возможен на 10-15%, и это наиболее жесткий из вариантов, предполагающий приостановку промышленного производства и строительства. Однако, вероятность развития именно этого сценария в России крайне мала, подытожили эксперты BCG.

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Автор: Борис Нестеров
#ввп #бюджет #коронавирус

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