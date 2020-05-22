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9:13   22 Мая 2020
Политика

Латыш пожаловался в Twitter на русский язык в общественном транспорте

Латыш пожаловался в Twitter на русский язык в общественном транспорте

Один из жителей города Риги выразил в соцсетях возмущение из-за надписей в общественном транспорте, которые были на русском языке. Перевозчик Rīgas satiksme объяснил, для чего это сделано.

Пользователь под ником skatsnokoka задался вопросом, неужели он оказался в России, если видит сообщения на русском языке. На этот выпад транспортная компания указала на то, что сообщения являются предупреждающими и содержат информацию о том, что необходимо соблюдать ряд мер предосторожности в период пандемии.

Кроме того, перевозчик отметил, что объявления сделаны на нескольких языках. Половина сообщений — на латышском, по 25% — на английском и русском языках, пишет ФАН.

Rīgas satiksme отметил, что остальные сообщения делаются исключительно на национальном языке страны. Интернет-пользователь не удовлетворился этим ответом и заявил, что с тем же успехом мог быть использован любой другой язык: от украинского до китайского.

Отметим, что для почти 40% жителей Латвии родным языком является русский. Однако власти страны ведут политику по ограничению его использования, в том числе в образовательных учреждениях страны.

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Автор: Борис Нестеров
#латвия #жалоба #русский язык #общественный транспорт

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