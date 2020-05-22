Собянин анонсировал начало смягчения введенных из-за пандемии COVID-19 ограничений

Указ о первом этапе смягчения ограничений в столице подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Многофункциональные центры (МФЦ) с 25 мая возобновят работу не в полном объеме. Посещать МФЦ можно будет только по предварительной записи, маски и перчатки должны будут носить сотрудники и посетители, передает РИА Новости.

Также начнет работу и аренда машин, но с некоторыми ограничениями. Автомобиль можно будет взять на срок не менее пяти дней. Клиент должен будет иметь цифровой пропуск для передвижения по городу. Перед передачей клиенту авто необходимо тщательно продезинфицировать, отметил мэр столицы.

Передвижение по столице будет возможно только с московскими пропусками. Разрешения, которые выданы другими регионами, действовать не будут, сообщил Собянин. Он добавил, что гости Москвы могут получить код для поездок в городе в ближайшие дни.

Подробная и достоверная информация о коронавирусе в России представлена на официальном портале стопкоронавирус.рф. По последним оперативным данным в Российской Федерации выявлено 317 554 случая COVID-19, 92 681 человек выздоровело.