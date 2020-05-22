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15:49   22 Мая 2020
Экономика

КАМАЗ запустил продажи флагманской модели K5

КАМАЗ запустил продажи флагманской модели K5

Специалисты российской автомобилестроительной компании «КАМАЗ», специализирующейся на разработке грузовых тягачей и другой тяжелой техники, объявили о старте продаж нового грузовика. По данным информационного портала «Сделано у нас», речь идет о модели КАМАЗ-54901 поколения К5, производство которой было запущено еще в 2019 году.

По информации источника, производитель проанализировал все тестовые данные, которые были получены при опытной эксплуатации нескольких тяжелых машин, и пришел к выводу, что модель готова к выходу на российский рынок. Новый КАМАЗ подтвердил все проектные характеристики, а также показал, что соответствует нормам и требованиям безопасности.

«Компания «КАМАЗ» предлагает не просто автомобиль, а комплексное решение для бизнеса, включающее в себя сервисный контракт сроком на три года. В сервисный контракт включено обслуживание и запасные части, что в результате позволит пользователям снизить общую стоимость владения автомобилем и сосредоточить своё внимание на решении бизнес-задач и развитии», – заявил генерального директора ПАО «КАМАЗ» по продажам и сервису Рустам Шамсутдинов.

Тягач КАМАЗ-54901 – флагманская модель, созданная для осуществления магистральных перевозок. Модель оснащена шестицилиндровым двигателем мощностью 450 л. с., автоматизированной 12-ступенчатой коробкой передач ZF Traxon. Грузовик может похвастаться новой удобной кабиной с ровным полом и обновленным салоном.

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Автор: Олег Королев
#россия #экономика #камаз

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