США обвинили Россию в слежке за Трампом

Вашингтон утверждает, что Россия во время полетов над США в рамках Договора об открытом небе следила за местонахождением американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Советник утверждает, что Российская Федерация летала над Белым домом и гражданской инфраструктурой, а также проводила слежку за американским лидером.

Недавно США объявили, что 22 мая они официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе. После чего они через шесть месяцев будут свободны от обязательств в рамках этого документа, передает РИА Новости.

Причиной такого решения Соединенные Штаты назвали якобы несоблюдение РФ условий договора. Дональд Трамп не исключил, что они могут поменять решение, если Россия начнет следовать документу. Москва опровергла обвинения Вашингтона в нарушении договора.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. С 2002 года он действует и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.