Сын саудовского журналиста Джамаля Хашукджи простил убийц отца

Семья саудовского журналиста Джамаля Хашукджи простила преступников в последний день Рамадана. Журналист был убит в 2018 году в здании генерального консульства Саудовской Аравии в турецком Стамбуле.

Сын Хашукджи Салаха от лица всей его семьи заявил, что они больше не держат зла на убийц своего родственника. Он добавил, что соответствующее решение было принято ими в одних из последних ночей священного для мусульманского народа месяца поста Рамадан. Об этом сообщает Arab News.

По делу об убийстве журналиста проходили пять человек. В конце прошлого года они были приговорены к смертной казни. Турецкая сторона, комментируя решение суда, заявила, что ожидала большего от приговора.

Саудовского журналиста Джамаля Хашукджи жестоко убили 2 октября 2018 года, когда он пришел в генеральное консульство Саудовской Аравии в Стамбуле.