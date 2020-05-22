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6:48   22 Мая 2020
Общество

Сын саудовского журналиста Джамаля Хашукджи простил убийц отца

Сын саудовского журналиста Джамаля Хашукджи простил убийц отца

Семья саудовского журналиста Джамаля Хашукджи простила преступников в последний день Рамадана. Журналист был убит в 2018 году в здании генерального консульства Саудовской Аравии в турецком Стамбуле.

Сын Хашукджи Салаха от лица всей его семьи заявил, что они больше не держат зла на убийц своего родственника. Он добавил, что соответствующее решение было принято ими в одних из последних ночей священного для мусульманского народа месяца поста Рамадан. Об этом сообщает Arab News.

По делу об убийстве журналиста проходили пять человек. В конце прошлого года они были приговорены к смертной казни. Турецкая сторона, комментируя решение суда, заявила, что ожидала большего от приговора.

Саудовского журналиста Джамаля Хашукджи жестоко убили 2 октября 2018 года, когда он пришел в генеральное консульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

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Автор: Василий Пименов
#убийство #саудовская аравия #рамадан #хашукджи

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