Глава Сирии Башар Асад занимается восстановлением Алеппо, показывая мировому сообществу переход к мирной жизни после войны, отметил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Дамаск прикладывает все необходимые усилия для послевоенного восстановления освобожденного Алеппо, пережившего оккупацию террористов сообщает ФАН. Одним из важнейших направлений в этой области является реконструкция дорог в мегаполисе, подвергшихся обширным разрушениям. Рабочие восстановили 2,8 километра дорожного полотна, вновь соединив районы Аль-Хамдания и Аль-Рамусех.

Правительство САР активно восстанавливает не только дороги, но и прочую инфраструктуру в Алеппо, дав возможность жителям города, которым пришлось бежать из-под гнета боевиков, вернуться обратно в мегаполис.

Алеппо представляет собой крупнейший и старейший город в государстве, исторически конкурировавший с Дамаском, подчеркнул Матвийчук в разговоре с корреспондентом ФАН. Он считает, что восстановительные работы в мегаполисе ассоциируются у граждан Сирии с возвращением к мирному ритму жизни всей страны.