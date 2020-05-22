Восстанавливаемый Асадом Алеппо олицетворяет послевоенное возрождение всей Сирии
Глава Сирии Башар Асад занимается восстановлением Алеппо, показывая мировому сообществу переход к мирной жизни после войны, отметил военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Дамаск прикладывает все необходимые усилия для послевоенного восстановления освобожденного Алеппо, пережившего оккупацию террористов сообщает ФАН. Одним из важнейших направлений в этой области является реконструкция дорог в мегаполисе, подвергшихся обширным разрушениям. Рабочие восстановили 2,8 километра дорожного полотна, вновь соединив районы Аль-Хамдания и Аль-Рамусех.
Правительство САР активно восстанавливает не только дороги, но и прочую инфраструктуру в Алеппо, дав возможность жителям города, которым пришлось бежать из-под гнета боевиков, вернуться обратно в мегаполис.
Алеппо представляет собой крупнейший и старейший город в государстве, исторически конкурировавший с Дамаском, подчеркнул Матвийчук в разговоре с корреспондентом ФАН. Он считает, что восстановительные работы в мегаполисе ассоциируются у граждан Сирии с возвращением к мирному ритму жизни всей страны.
"Башар Асад приложит максимальные усилия для того, чтобы восстановить этот город, чтобы показать, во-первых, населению Сирии, что жизнь налаживается, а во-вторых — показать всему миру, что Сирия возвращается к нормальной, мирной жизни", — констатировал эксперт.