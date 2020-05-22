Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сын саудовского журналиста Джамаля Хашукджи простил убийц отца

Сын саудовского журналиста Джамаля Хашукджи простил убийц отца

 Оперштаб Москвы заявил о смерти 73 пациентов с коронавирусом

Оперштаб Москвы заявил о смерти 73 пациентов с коронавирусом
Задержанный наемник обвинил Гуайдо в провале операции по свержению президента Венесуэлы

Задержанный наемник обвинил Гуайдо в провале операции по свержению президента Венесуэлы

 Российский бюджет в 2019 году вышел в плюс за счет работы ФНС Мишустина

Российский бюджет в 2019 году вышел в плюс за счет работы ФНС Мишустина
Трамп: Москва и Вашингтон могут вернуться к Договору по открытому небу

Трамп: Москва и Вашингтон могут вернуться к Договору по открытому небу

 США заявили о намерении выйти из Договора по открытому небу

США заявили о намерении выйти из Договора по открытому небу
Сын саудовского журналиста Джамаля Хашукджи простил убийц отца

Сын саудовского журналиста Джамаля Хашукджи простил убийц отца

 Оперштаб Москвы заявил о смерти 73 пациентов с коронавирусом

Оперштаб Москвы заявил о смерти 73 пациентов с коронавирусом
Задержанный наемник обвинил Гуайдо в провале операции по свержению президента Венесуэлы

Задержанный наемник обвинил Гуайдо в провале операции по свержению президента Венесуэлы

 Российский бюджет в 2019 году вышел в плюс за счет работы ФНС Мишустина

Российский бюджет в 2019 году вышел в плюс за счет работы ФНС Мишустина
Трамп: Москва и Вашингтон могут вернуться к Договору по открытому небу

Трамп: Москва и Вашингтон могут вернуться к Договору по открытому небу

 США заявили о намерении выйти из Договора по открытому небу

США заявили о намерении выйти из Договора по открытому небу
5:55   22 Мая 2020
Армия

Восстанавливаемый Асадом Алеппо олицетворяет послевоенное возрождение всей Сирии

Восстанавливаемый Асадом Алеппо олицетворяет послевоенное возрождение всей Сирии

Глава Сирии Башар Асад занимается восстановлением Алеппо, показывая мировому сообществу переход к мирной жизни после войны, отметил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Дамаск прикладывает все необходимые усилия для послевоенного восстановления освобожденного Алеппо, пережившего оккупацию террористов сообщает ФАН. Одним из важнейших направлений в этой области является реконструкция дорог в мегаполисе, подвергшихся обширным разрушениям. Рабочие восстановили 2,8 километра дорожного полотна, вновь соединив районы Аль-Хамдания и Аль-Рамусех.

Правительство САР активно восстанавливает не только дороги, но и прочую инфраструктуру в Алеппо, дав возможность жителям города, которым пришлось бежать из-под гнета боевиков, вернуться обратно в мегаполис.

Алеппо представляет собой крупнейший и старейший город в государстве, исторически конкурировавший с Дамаском, подчеркнул Матвийчук в разговоре с корреспондентом ФАН. Он считает, что восстановительные работы в мегаполисе ассоциируются у граждан Сирии с возвращением к мирному ритму жизни всей страны.

"Башар Асад приложит максимальные усилия для того, чтобы восстановить этот город, чтобы показать, во-первых, населению Сирии, что жизнь налаживается, а во-вторых — показать всему миру, что Сирия возвращается к нормальной, мирной жизни", — констатировал эксперт.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#сирия #асад #алеппо

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...