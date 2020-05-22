Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Оперштаб Москвы заявил о смерти 73 пациентов с коронавирусом

Оперштаб Москвы заявил о смерти 73 пациентов с коронавирусом

 Помпео заявил, что США могут пересмотреть выход из Договора по открытому небу

Помпео заявил, что США могут пересмотреть выход из Договора по открытому небу
Задержанный наемник обвинил Гуайдо в провале операции по свержению президента Венесуэлы

Задержанный наемник обвинил Гуайдо в провале операции по свержению президента Венесуэлы

 Российский бюджет в 2019 году вышел в плюс за счет работы ФНС Мишустина

Российский бюджет в 2019 году вышел в плюс за счет работы ФНС Мишустина
Трамп: Москва и Вашингтон могут вернуться к Договору по открытому небу

Трамп: Москва и Вашингтон могут вернуться к Договору по открытому небу

 США заявили о намерении выйти из Договора по открытому небу

США заявили о намерении выйти из Договора по открытому небу
Оперштаб Москвы заявил о смерти 73 пациентов с коронавирусом

Оперштаб Москвы заявил о смерти 73 пациентов с коронавирусом

 Помпео заявил, что США могут пересмотреть выход из Договора по открытому небу

Помпео заявил, что США могут пересмотреть выход из Договора по открытому небу
Задержанный наемник обвинил Гуайдо в провале операции по свержению президента Венесуэлы

Задержанный наемник обвинил Гуайдо в провале операции по свержению президента Венесуэлы

 Российский бюджет в 2019 году вышел в плюс за счет работы ФНС Мишустина

Российский бюджет в 2019 году вышел в плюс за счет работы ФНС Мишустина
Трамп: Москва и Вашингтон могут вернуться к Договору по открытому небу

Трамп: Москва и Вашингтон могут вернуться к Договору по открытому небу

 США заявили о намерении выйти из Договора по открытому небу

США заявили о намерении выйти из Договора по открытому небу
4:54   22 Мая 2020
Политика

Задержанный наемник обвинил Гуайдо в провале операции по свержению президента Венесуэлы

Задержанный наемник обвинил Гуайдо в провале операции по свержению президента Венесуэлы

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо ответственен за провал операции по свержению президента страны Николаса Мадуро. Об этом заявил один из задержанных наемников Люк Александр Денман.

Глава оппозиционных сил Венесуэлы дезориентировал участников операции по свержению законного лидера страны Николаса Мадуро, такое заявление поступило от задержанного наемника. Он отметил, что это послужило одной из причин провала переворота.

По мнению наемника, Хуан Гуайдо принимал неверные решения. Также им была дезориентирована и охранная фирма Соединенных Штатов Америки Silvercorp, подчеркнул Люк Александр Денман. Он добавил, что за эту операцию ему должны были заплатить несколько миллионов долларов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#переворот #венесуэла #николас мадуро #наемник

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...