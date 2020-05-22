Задержанный наемник обвинил Гуайдо в провале операции по свержению президента Венесуэлы

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо ответственен за провал операции по свержению президента страны Николаса Мадуро. Об этом заявил один из задержанных наемников Люк Александр Денман.

Глава оппозиционных сил Венесуэлы дезориентировал участников операции по свержению законного лидера страны Николаса Мадуро, такое заявление поступило от задержанного наемника. Он отметил, что это послужило одной из причин провала переворота.

По мнению наемника, Хуан Гуайдо принимал неверные решения. Также им была дезориентирована и охранная фирма Соединенных Штатов Америки Silvercorp, подчеркнул Люк Александр Денман. Он добавил, что за эту операцию ему должны были заплатить несколько миллионов долларов.