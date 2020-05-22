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4:06   22 Мая 2020
Экономика

Российский бюджет в 2019 году вышел в плюс за счет работы ФНС Мишустина

Российский бюджет в 2019 году вышел в плюс за счет работы ФНС Мишустина

Минфин РФ отчитался об исполнении бюджета за прошлый год. Он вышел в плюс за счет работы ФНС, которой в то время руководил Михаил Мишустин.

Расходы страны за прошлый год составили 18 триллионов рублей, а доходы — 20 триллионов рублей. Российский премьер-министр Мишустин заявил, что бюджет оказался в плюсе на 1,8% ВВП. Это позволило, по словам министра финансов Антона Силуанова, вложить больше средств в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Его объем по состоянию на начало мая 2020 года составил 12,4 триллиона рублей. Информацией об этом поделился телеканал "360".

Силуанов объяснил, почему удалось выйти в плюс. Сделать это позволила постепенная диверсификация экономики и работа ФНС по увеличению собираемости налогов. Создания продвинутой системы налогового администрирования добился Мишустин, который до начала 2020 года руководил Федеральной налоговой службой.

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Автор: Кристина Мокроусова
#минфин #бюджет рф #фнс #мишустин

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