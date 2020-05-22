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3:27   22 Мая 2020
Спорт

Губерниев согласился с МОК, что провести Олимпиаду можно только в 2021 году

Губерниев согласился с МОК, что провести Олимпиаду можно только в 2021 году

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал решение главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который заявил, что соревнования перенести не удастся. Если они не состоятся в 2021 году, то соревнования придется отменить.

Телеведущий высказал свои надежды на то, что Олимпиаду все же проведут и подтвердил, что лето 2021 года — единственное подходящее время для игр, сообщает телеканал "360". Губерниев заверил, что в первую очередь МОК и он сам заботятся о здоровье спортсменов, зрителей и высокопоставленных лиц, никто не хочет рисковать здоровьем людей.

"Будем надеется, что ее проведут. Потому что все-таки слишком много было сделано всем миром", — отметил Губерниев.

Советский фигурист Юрий Овчинников, который сейчас занимает должность советника исполнительного директора Олимпийского комитета России, отметил, что из-за пандемии коронавируса спортсмены вынуждены тренироваться дома. Они не имеют возможности состязаться и демонстрировать свои результаты. 

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Автор: Юлия Яковлева
#олимпиада #мок #губерниев

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