Белоцерковский: новый кабмин Израиля не изменит курс страны по отношению к России

Новое правительство Израиля будет придерживаться прежнего внешнеполитического курса страны по отношению к России. В этом убежден израильский дипломат Эли Белоцерковский.

Временный поверенный в делах Израиля в РФ отметил, что внешняя политика его страны стабильна. Цели Тель-Авива на международной арене поддерживает большинство израильских политических деятелей. Он в связи с этим не видит причин для каких-либо изменений. К тому же премьер-министром остается Биньямин Нетаньяху. Дипломат рассказал об этом в интервью NEWS.ru.

"Наши отношения с Россией останутся такими же тёплыми и дружественными, как и раньше", - подчеркнул Белоцерковский.

Дипломат также напомнил о первой речи нового министра иностранных дел Израиля Габи Ашкенази, которую тот произнес во время церемонии вступления в должность. Глава МИД, по его словам, отметил, что намерен работать над укреплением важных для Тель-Авива отношений с Москвой.