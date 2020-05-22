Турция направила в помощь террористам ПНС Ливии боевой флот с мощной системой ПВО

Анкара направила к берегам Ливии боевой флот с мощной системой ПВО, грубо вмешавшись в ливийский конфликт. Об этом заявил военный эксперт Юрий Лямин.

Эксперт отметил, что турецкие военно-морские силы в настоящее время контролируют воздушное пространство в тех районах, где наблюдаются боестолкновения. Анкара, тем самым, нарушила баланс сил в Ливии.

В помощь террористам ПНС Ливии Турция направила фрегаты типа G. Они оснащены пусковыми установками Mk 13 и Mk 41, которые способы уничтожать цели на расстоянии в 50 километров. Не исключено, что именно корабли Турции несут ответственность за ликвидацию китайских беспилотников Wing Loong II, которые защищали территории близ авиабазы Аль-Ватыя. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на "Российскую газету".

"Находящиеся у берегов Ливии два-три корабля могут уничтожать любые летательные аппараты, имеющиеся у ЛНА", — подчеркнул Лямин.

Официальный спикер Ливийской национальной армии Ахмад Мисмари ранее продемонстрировал видеозаписи, свидетельствующие о военном вмешательстве Турции в дела Ливии. Он подчеркнул, что Анкара нарушает международные договоренности.