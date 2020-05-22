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1:19   22 Мая 2020
Общество

Оперштаб Москвы заявил о смерти 73 пациентов с коронавирусом

Оперштаб Москвы заявил о смерти 73 пациентов с коронавирусом

Жертвами с коронавирусом за последние сутки стали 73 москвича. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

Москва и Московская область занимают первые строчки в рейтинге по количеству выявленных случаев коронавируса. Далее с большим разрывом следуют Санкт-Петербург и Нижегородская область. Почти во всех регионах России прибывающим пассажирам из столицы выдают постановление об обязательной самоизоляции на 14 дней. За ними устанавливают медики и правоохранительные органы. Перемещения отслеживают с помощью приложения "112".

Число выздоровевших москвичей превысило 40 тысяч человек. Сейчас в столице действует программа, в рамках которой жители могут сдать анализы на коронавирус, а также пройти тестирование на иммунитет к COVID-19. Тест на коронавирус обязательно берется у людей с признаками ОРВИ, пневмонией, а также у тех, кто имел контакты с инфицированными гражданами.

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Автор: Кристина Мокроусова
#москва #жертвы #коронавирус

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