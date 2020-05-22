Леонков: Турция присутствует в Ливии и подпитывает военную активность в регионе

Турция разжигает военные конфликты в Ливии и не скрывает своего вмешательства в дела страны. Военный эксперт Алексей Леонков уверен, что деятельность Анкары мешает миротворческим процессам на территории североафриканского государства.

Нарушение Турцией международных договоренностей направлено на поддержку так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, считает Леонков. Турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган вмешался во внутренние дела Ливии еще до того, как Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифа Хафтара взяла под свой контроль большую часть территории Ливии. Надежды Анкары на быстрое завершение военного конфликта разрушились, сообщает Nation News.

"Нужно понять, почему происходит такого рода конфликт. Дело в том, что ПНС находится сейчас не в самом лучшем положении", — уверен Алексей Леонков.

Турция не скрывает, что воюет на стороне ПНС Ливии, более того об этом знает все международное сообщество. Леонкову известны и другие случаи поставки Анкарой оружия в Ливию, помимо тех, что описаны в докладе официального спикера Ливийской национальной армии генерал-майора Ахмада Мисмари. Эксперт уверен, что действия Турции разжигают в североафриканском государстве новые конфликты и не способствуют мирному урегулированию разногласий. Леонков отметил, что не понимает, чего Эрдоган пытается этим добиться.