Шейхи и старейшины Ливии рассказали о последствиях вмешательства Турции в дела страны

Вмешательство Турции в дела Ливии привело к тому, что народ африканской страны страдает от чудовищных преступлений в городах, которые совершают поддерживаемые Анкарой боевики. С таким заявлением выступил Верховный совет шейхов и старейшин.

Верховный совет осудил интервенцию Турции и призвал страны арабского мира объединить силы против агрессии Анкары. Шейхи и старейшины, по данным Skynewsarabia, напомнили ливийскому парламенту о необходимости скорейшей реализации подписанного "соглашения о совместной арабской обороне", передает ФАН.

"Ливийский народ сталкивается с вопиющим нарушением суверенитета своей страны", — подчеркнули представители Верховного совета.

Спикер Ливийской национальной армии Ахмад Мисмари ранее предоставил журналистам доказательства военного вмешательства Турции в дела его страны. Он продемонстрировал видеозаписи, на кадрах которых присутствуют турецкие офицеры, командующие боевиками Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.