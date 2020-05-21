Вассерман оценил появление фактов вмешательства Турции в дела Ливии

Турция должна ответить за свое вмешательство во внутренние дела Ливии, считает публицист и политический консультант Анатолий Вассерман. По его мнению, никто кроме России не замечает нарушений Анкары, поэтому только РФ может его остановить.

Мировое сообщество закрывает глаза на невыполнение Турцией соглашений и нарушения Анкарой оружейного эмбарго ООН, считает Вассерман. По его мнению, повлиять на решения турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана могут страны, которые сейчас находятся на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Именно эти государства приложили усилия для свержения в стране законной и принимаемой народом власти и замены ее враждующими террористическими группировками, сообщает iReactor.

"Против этого выступает разве что Российская Федерация", — замечает Вассерман.

Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари предоставил доказательства преступных действий Турции в Ливии и призвал международное сообщество повлиять на Анкару. Вассерман считает, что единственная страна, которая точно откликнется на просьбу, — Россия.