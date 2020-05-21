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 США заявили о намерении выйти из Договора по открытому небу

США заявили о намерении выйти из Договора по открытому небу
21:52   21 Мая 2020
Общество

Помпео заявил, что США могут пересмотреть выход из Договора по открытому небу

Помпео заявил, что США могут пересмотреть выход из Договора по открытому небу

Соединенные Штаты могут пересмотреть выход из Договора по открытому небу, если Россия "вернется к соблюдению" договора. Об этом рассказал госсекретарь США Майк Помпео.

Через пол года США выйдут из Договора по открытому небу, сообщил Майк Помпео. Он добавил, что Соединенные Штаты Америки могут пересмотреть данное решение, если Российская Федерация "вернется к полному соблюдению договора".

Шесть месяцев – это срок, который предусмотрен условиями выхода из договора. Именно через это время с момента подачи уведомления другим участникам государство будет считаться покинувшей договор. Уведомление США подадут в пятницу, заявил Помпео.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #помпео #договор по открытому небу

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