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21:37   21 Мая 2020
Общество

Мурашко рассказал, когда ждать первых результатов вакцины от COVID-19

Мурашко рассказал, когда ждать первых результатов вакцины от COVID-19

Первые результаты вакцины от коронавируса нового типа должны появиться в конце июля. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Никаких сбоев в разработке вакцины от COVID-19 не наблюдается, отметил Михаил Мурашко. По графику идут доклинические испытания вакцины от вируса, заявил глава Минздрава РФ.

Подробная и достоверная информация о коронавирусе в России представлена на официальном портале стопкоронавирус.рф. По последним оперативным данным в Российской Федерации выявлено 317 554 случая коронавируса, 92 681 человек выздоровело, 3 099 умерло.

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Автор: Руслан Неглинный
#вакцина #коронавирус #Мурашко

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