Военные Сирийской Арабской Армии в который раз не дали пройти американскому патрулю на севере Сирии. Президент САР Башар Асад снова смог уберечь свою страну от давления из-вне, считает редактор научно-аналитического журнала «Архонт» Анатон Бредихин.

В районе селения Умм Аль-Хейр на севере провинции Хасака произошел новый инцидент с американским патрулем. Это уже не первый раз, когда российские и сирийские военнослужащие не дают пройти силам США, которые незаконно оккупируют части восточной и северо-восточной Сирии.

На подконтрольной части страны Соединенные Штаты уже создали обширную сеть военных баз. Они поддерживают процесс экспансии, который начался с момента вторжения в Ирак в 2003 году. После ряда нападений на их базы в Ираке и усиления противодействия с иранской стороны после убийства генерала КСИР Касема Сулеймани, американцы начали перебрасывать значительные силы в Сирию через незаконный пограничный переход "Семалка".

Главная цель американской оккупации — погоня за нефтяными ресурсами. Она проводится под предлогом борьбы с террористами запрещенного на территории Российской Федерации "Исламского государства". Об этом сказал президент США Дональд Трамп, объявив, что они "оставили себе нефть". Все эти действия стали сильнейшим ударом по сирийской экономике.

Благодаря российской военной поддержке основные силы ИГИЛ и запрещенной в РФ "Аль-Каиды" были разгромлены. После, их прижали к границе с Турцией в Идлибе. Военную ситуацию на территории Сирии стабилизировали и несмотря на трудности восстановление страны продолжается.

Асад смог удержать страну от распада несмотря на внешнее давление, заметил главный редактор научно-аналитического журнала «Архонт» Анатон Бредихин, передает Федеральное агентство новостей. Победа над терроризмом спасла Ближний Восток от волны насилия. Сирийский опыт можно будет транслировать и на другие арабские страны, заметил Бредихин.