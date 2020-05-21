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21:20   21 Мая 2020
Политика

Бабченко констатировал превращение Украины в «неработающую систему»

Бабченко констатировал превращение Украины в «неработающую систему»

Скандально известный российский журналист Аркадий Бабченко, инсценировавший свое убийство в Киеве, а потом сбежавший в Израиль, опубликовал новый пост в одной из социальных сетей, в котором проанализировал политическую ситуацию на Украине, а также сделал выводы о будущем курсе этой страны.

В своем посте он также обращается к украинскому журналисту Роману Скрыпину, подчеркивая, что именно из-за таких неадекватных «патриотов» как он Украина так и не успела состояться в качестве государства, и превращается в «неработающую систему».

Бабченко вспомнил, что ровно год назад пытался в споре доказать своему коллеге, что политическая ситуация на Украине не выдерживает какой-либо критики. Сейчас же скандальный журналист напомнил Скрыпину былые обиды, заметив, что его предсказания сбылись.

«Превращение всей Украины в неработающую систему, в хаос, которым будет и управлять проще, а, главное – проще выстраивать свои схемы – и есть цель политиков такого плана. Еще так и не построенного государства – снова уже не будет. Размывание правил игры. Информационный шум. Замыливание. Вранье. И хаос в головах», – заявил Бабченко.

Скрыпин не оставил без внимания подобное заявление Бабченко, заметив, что сбежавший российский журналист не может вмешиваться во внутренние дела киевской политики. Он заявил, что власти Украины не нуждаются в советах, таких экспертов, как Бабченко.

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Автор: Олег Королев
#украина #политика #бабченко

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