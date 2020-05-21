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20:54   21 Мая 2020
Политика

"Эхо Москвы" и New Socialism подхватили фейк о продаже масок из гумпомощи

"Эхо Москвы" и New Socialism подхватили фейк о продаже масок из гумпомощи

Либеральные СМИ используют коронавирус для массовой публикации фейков ради дискредитации действий властей РФ.

"Эхо Москвы" и New Socialism растиражировали вброс о том, что якобы медицинские маски, которые были отправлены Китаем в качестве гуманитарной помощи, продаются в магазинах за деньги. При этом авторы фейков поленились банально воспользоваться переводчиком, чтобы проверить эти сведения.

Доподлинно известно, что на пакете с масками указаны наименование и адрес нахождения производителя, там нет пометки "Гуманитарная помощь". Однако либеральные СМИ просто отштамповали вбросы и попытались внести раздор в общество, пишет ФАН.

Коронавирус подтолкнул оппозиционные издания к массовой публикации непроверенных и недостоверных данных — они пишут и о якобы заниженной статистике, и о дефиците СИЗ в больницах. "Либеральная тусовка" всеми силами пытается подорвать доверие россиян к государству.

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Автор: Юлия Яковлева
#эхо москвы #фейк #коронавирус

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