Вмешательством в Ливию Эрдоган может взорвать весь средиземноморский регион

Поддержка главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом боевиков так называемого "Правительства национального согласия" Ливии не только блокирует процесс объединения страны, но и способна дестабилизировать все Средиземноморье, уверен аналитик Юрий Голубь.

Вмешательство Турции в ливийский конфликт попало на камеры. Доказательства нарушения Анкарой оружейного эмбарго Организации Объединенных Наций представил официальный спикер Ливийской национальной армии генерал-майор Ахмад Мисмари. Видеозапись была на камере захваченного турецкого БТР Kirpi, передает Федеральное агентство новостей.

Видеозапись показывает, как транспортировалась бронемашина из турецкого порта "Измир" до Триполи. Помимо этого, камеры зафиксировали как тренируются боевики ПНС Ливии. Более того, на представленной видеозаписи видны и сирийские наемники. Подобное вмешательство Эрдогану необходимо для получения контроля над морскими газовыми месторождениями, считает Голубь. Однако дружба с террористами может обернуться и против турецкого лидера.

"Ведь кто кого использует, в данном случае понять трудно. Ливию же усилиями Эрдогана ожидает нескончаемая гражданская война и возможный распад страны", — подчеркнул эксперт.

Дестабилизирующее влияние Турции на ливийский конфликт отметила и Сирийская обсерватория по правам человека. Представители правозащитной организации заявили, что переправляемые Эрдоганом в Триполи сирийские наемники привели к изменению баланса сил в Ливии.